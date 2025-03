Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt Lörrach Jetzt Karriere beim ZOLL mit einem dualen Studium starten!

Lörrach (ots)

Sechs junge Menschen haben am 1. März ihr Studium im gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Lörrach begonnen. Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach, informierte die neuen Studierenden zunächst über ihre beamtenrechtlichen Pflichten und nahm ihnen anschließend den Amtseid ab. "Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ist wichtiger denn je," so Heuser dabei zu den jungen Kolleginnen und Kollegen.

Im Studium wechseln sich Theorie und Praxis ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Semester werden jeweils an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte, betreut von einem sechsköpfigen Ausbildungsteam, in verschiedenen Sachgebieten des Hauptzollamts, bei den Grenz- und Binnenzollämtern sowie beim Zollfahndungsamt.

Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte und nach Abschluss des dualen Studiums erwartet die frischgebackenen Zollinspektorinnen und -inspektoren auf jeden Fall eine interessante Verwendung: Bekämpfung des Waffen- und Drogenschmuggels, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Warenabfertigung an einem Zollamt, Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Betriebsprüfung, allgemeine Zollsachbearbeitung, innere Verwaltung oder Zollfahndung, mal im Schicht- oder im Tagdienst, im Außendienst oder im Büro. Das Aufgabenspektrum ist riesig und vielfältig, die Verwendung kann immer wieder gewechselt werden.

Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung in den gehobenen Dienst zum 1. März 2026 und einer Zulassung zum dualen Studium zum Bachelor of Laws können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2025 beim Hauptzollamt Lörrach bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Auskünfte, auch zu einem Praktikum oder einem Schnuppertag, erteilt ebenso die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach telefonisch unter der Nummer 07621 941-1220 (Herr Klopfer) und -1200 (Frau Bendel) oder per Mail an berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de.

Die Zuständigkeiten des Hauptzollamts Lörrach mit seinen mehr als 1.000 Beschäftigten erstreckt sich über die Landkreise Lörrach, Breigau-Hochschwarzwald, Emmendingen, den Stadtkreis Freiburg sowie den Ortenaukreis. Die Bediensteten sind an den verschiedenen Standorten der Behörde in Rheinfelden, Lörrach, Weil am Rhein, Freiburg, Offenburg und Appenweier eingesetzt.

