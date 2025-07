Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug ist am Sonntag, 20. Juli 2025, gegen 16:00 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Beteiligt war ein Bus des Schienenersatzverkehrs.

Zur Unfallzeit war ein 50-jähriger Mann aus Hatten mit einem SUV auf der Bümmersteder Straße in Richtung Oldenburg unterwegs. Weil er nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Ihm folgte ein 53-jähriger Fahrer eines Busses des Schienenersatzverkehrs, der das Vorhaben des Vorausfahrenden zu spät erkannte. Nach dem Auffahrunfall war der SUV nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Die Fahrgäste des Schienenersatzverkehrs mussten für die Weiterfahrt nach Cloppenburg auf den nächsten Bus warten. Verletzt wurde aber niemand.

