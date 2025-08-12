PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein/ Eglisau (CH): Gewässerunfall

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.08.2025, gegen 17:30 Uhr sprang eine Person beim Kraftwerk Eglisau in den Rhein und tauchte nicht wieder auf. Unter Federführung der Schweizer Einsatzkräfte startete eine großangelegte Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins, bei der mehrere Boote der DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr und des Schweizer Zivilschutzes involviert waren. Außerdem waren auch ein Polizei- und Rettungshubschrauber aus der Schweiz eingesetzt. Gegen 19:30 Uhr konnte der 31 Jahre alte Mann, der in der Schweiz wohnhaft gewesen war, durch Taucher nur noch leblos aus dem Rhein bei Hohentengen geborgen werden.

Das könnte Sie auch interessieren