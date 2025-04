Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0686 - Zeugensuche nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Tatzeitraum zwischen dem 12.04.2025, 20:00 Uhr und dem 13.04.2025, 09:30 Uhr, wurden zwei Pkws in der Äußere Uferstraße Höhe Hausnummer 17 beschädigt. Ein Geschädigter stellte am Morgen einen Lackschaden an der linken vorderen Fahrzeugseite fest. Außerdem konnte er an einem davor geparkten Fahrzeug ebenfalls einen Schaden erkennen. Eine Rücksprache mit dem zweiten Fahrzeughalter ergab, dass es sich an seinem Fahrzeug ebenfalls um einen neuen Schaden an der linken Heckstoßstange handelte. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 6.000 Euro. Die Polizei Augsburg 5 bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

