Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu Schwörstadt: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln des geschlossenen Fensters Zutritt in das Wohnzimmer. Das Fenster war nicht gekippt.

Ursprungsmeldung:

Schwörstadt: Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brachen am Samstag, 09.08.2025 zwischen 16.00 Uhr und 00.45 Uhr in ein Anwesen in der Kraftwerkstraße ein. Der oder die Täter verschafften sich über ein gekipptes Fenster Zutritt ins Wohnzimmer. Es wurden verschiedene Schmuckstücke sowie Bargeld in Franken Währung entwendet. Bei der Nachbarschaft wurde im gleichen Zeitraum ein Kellerfenster aufgehebelt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde aus dem Keller nichts entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Kraftwerkstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/ce

