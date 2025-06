Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugenaufruf nach Sturz eines Kradfahrers im Jagdbergtunnel

A4 Höhe Jena (ots)

Am Pfingstsonntag, den 01.06.2025, kam gegen 11:42 Uhr auf der BAB 4, in Richtung Frankfurt am Main, im Jagdbergtunnel bei Jena ein Kradfahrer auf der linken Fahrspur aufgrund von starken Bremsmanövern eines vorausfahrenden Fahrzeugs zu Fall. Die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge (Peugeot und Wohnmobil) fuhren weiter. Der Kradfahrer blieb auf dem linken und mittleren Fahrstreifen liegen. Ob es zu einer Kollision des Kradfahrers mit dem Wohnmobil gekommen ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen konnte anhalten und der männliche Beifahrer stieg aus, um dem Kradfahrer zu helfen. Hinzu kam noch ein weiterer unbekannter Helfer aus einem anderen Fahrzeug. Zusammen wurde das Krad auf den Randstreifen geschoben. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei fuhr der Kradfahrer weiter.

Die Autobahnpolizeiinspektion Thüringen hat hierzu die Ermittlungen (Az. VST/0142489/2025) aufgenommen und bittet unter dem Telefon 036601-70-192 (werktags von 06:30 - 15:00) oder 036601-70-0 (Wache), E-Mail: poststelle.api@polizei.thueringen.de, dass sich Zeugen des Vorfalls, die beiden Ersthelfer und auch der Kradfahrer bitte bei der Polizei melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell