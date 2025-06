Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Motorradfahrer wird bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

A71 Höhe Ilmenau-West (ots)

Heute Vormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen, Höhe der Anschlussstelle Ilmenau-West.

Ein 62-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte an der Anschlussstelle Ilmenau West auf die Autobahn aufzufahren. Um ihn problemlos auf die Autobahn auffahren zu lassen, wechselte der 55-jährige Fahrer eines Pkw VW auf den linken Fahrstreifen. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes befand sich bereits auf dem linken Fahrstreifen und schaffte es nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. Er fuhr auf das Heck des VWs auf. In der weiteren Folge geriet der VW ins Schleudern und kollidierte auf dem rechten Fahrstreifen mit dem Motorradfahrer. Der 62-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Aufgrund des Schadensausmaßes wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die Richtungsfahrbahn für ca. drei Stunden voll gesperrt.

Der Gesamtsachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.

