Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2506027

Heiligenhaus / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Zwischen Dienstag, 3. Juni 2025, 15 Uhr, und Mittwoch, 4. Juni 2025, 5:45 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Büroraum eines Altenheims an der Schulstraße in Heiligenhaus eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Büro nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Eine Mitarbeiterin des Altenheims beobachtete am späten Abend des Dienstags einen verdächtigen Mann vor dem Gebäude. Der Verdächtige soll ungefähr 1,60 Meter groß sein, trug eine kurze Hose, eine schwarze Kappe sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Ob dieser mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

---Velbert---

In der Nacht auf Donnerstag, 5. Juni 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Velberter Hauptstraße. Unbekannte Täter oder Täterinnen schlugen zwischen 21:45 Uhr am Mittwochabend und 5:45 Uhr am Donnerstag eine Scheibe ein, verschafften sich so gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter Telefon 02051 946-6110 jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell