Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 30.000 Euro Sachschaden nach Alleinunfall mit etwa 1,6 Promille

Mannheim (ots)

Am Sonntag fuhr ein 58-Jähriger in den frühen Morgenstunden gegen 05:15 Uhr die Stotzstraße entlang. Kurz vor der Kreuzung zur Ludwigshafener Straße kam der Mann mit seinem Nissan nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet in die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 30.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge stieg der 58-jährige Fahrer zunächst eigenständig aus dem Nissan und versuchte anschließend zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet dies und informierte die Polizei, die den Unfallverursacher schließlich anhielt und einer Kontrolle unterzog. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Außerdem stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der 58-Jährige wurde anschließend zu einem Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfallverursacher muss sich nun neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis für ein Trunkenheitsdelikt verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell