POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Wertgegenstände aus Einfamilienhaus entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Montagmittag fuhr ein 40-jähriger Tatverdächtiger gegen 12:15 Uhr mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen, die sich in der Mannheimer Innenstadt im Bereich der Planken aufgehalten haben. Hierbei wurden zwei Personen tödlich und fünf schwer verletzt. Fünf weitere Personen erlitten leichte ...

