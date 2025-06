Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2506023

Erkrath / Hilden / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Dienstag, 3. Juni 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 8:30 Uhr und 16:15 Uhr in Erkrath einen Mini Cooper. Das im Klosterweg geparkte Cabrio wurde dabei an der hinteren linken Karosserie beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Freitag, 30. Mai 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein grauer Volkswagen Fox am Heck beschädigt wurde. Zwischen 22 Uhr und 22:30 Uhr parkte der VW an der Neustraße in einer Parkbucht. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte dabei an dem Volkswagen einen Schaden in Höhe von geschätzt 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Bereits am Freitag, 23. Mai 2025, wurde in Monheim ein VW Golf Sportsvan bei einer Verkehrsunfallflucht von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Delitzscher Weg geparkte Volkswagen trug dabei Schäden am Heckstoßfänger und am hinteren linken Kotflügel davon. Die Schadenshöhe beträgt geschätzt 1.500 Euro.

Am Montagmorgen, 2.Juni 2025, kam es in Monheim am Rhein ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. In einer Tiefgarage in der Alten Schulstraße wurde dabei zwischen 7:50 Uhr und 9:15 Uhr ein brauner Mercedes GLC von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt nach vorläufiger Schätzung 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Dienstag, 3. Juni 2025, kam es in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte dabei auf der Turnstraße zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr einen geparkten Seat Ateca. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Seat wies Beschädigungen an der hinteren linken Karosserieseite auf. Der Schaden wird vorläufig auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

