Polizei Mettmann

POL-ME: Aus der Kurve getragen - Motorrad kollidiert mit Auto - 2505022

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Dienstag, 3. Juni 2025, kam es im Haaner Ortsteil Gruiten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Haaner mit seiner Yamaha YBR 125 die Millrather Straße in Gruiten. In einer Kurve auf Höhe der Hausnummer 32 verlor er die Kontrolle über das Kleinkraftrad und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mini, dessen Fahrerin noch abbremsen, eine Kollision aber nicht verhindern konnte. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad und der Mini wurden stark beschädigt. Auch ein am Straßenrand geparkter Mazda wurde durch den Unfall beschädigt. Insgesamt wird der Schaden vorläufig auf circa 13.500 Euro geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Millrather Straße vorübergehend gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell