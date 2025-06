Polizei Mettmann

POL-ME: Brand auf Grünfläche - Polizei ermittelt - 2506019

Hilden (ots)

Am Dienstag, 3. Juni 2025, kam es in Hilden zu einem Brand auf einer Grünfläche an der Gerresheimer Straße. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand gerufen, bei dem in einer Grünanlage hinter einer Bushaltestelle gegenüber der Hausnummer 340 eine Fläche von rund 130 Quadratmetern beschädigt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen.

Im Bereich des verbrannten Areals fanden die Einsatzkräfte eine angebrannte Zeitung, die möglicherweise Auslöser des Brandes war. Brandstiftung kann daher nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Dienstag, 3. Juni 2025, zur angegebenen Zeit an der Bushaltestellte und der angrenzenden Grünanlage Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Hilden unter Telefon 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

