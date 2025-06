POL-ME: Mit Auto in Gegenverkehr geraten - 2506018

Polizei Mettmann

Velbert (ots)

Am Dienstag, 3. Juni 2025, kam es in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten und einem erheblichen Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr befuhr eine 48-jährige Wuppertalerin die Straße Ibacher Mühle in Fahrtrichtung Wuppertal. In einer Kurve geriet sie mit ihrem Renault Zoe auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Opel Agila, in dem eine 74-jährige Velberterin mit zwei Kindern unterwegs war.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die Insassen des Opel wurden durch den Zusammenstoß der Autos leicht verletzt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße Ibacher Mühle zeitweise gesperrt.

