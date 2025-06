Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet: Autos kollidieren bei Verkehrsunfall - 2506021

Ratingen (ots)

Am Dienstagabend, 3. Juni 2025, kam es in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Audi-Fahrerin schwer und eine 68-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 18:15 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi A1 die Brunostraße in Richtung Synagogengasse. An der Kreuzung Brunostraße / Karl-Theodor-Straße missachtete sie ein Stoppschild und fuhr nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen ungebremst in den Kreuzungsbereich. Hier kollidierte sie mit einer Golf-Fahrerin, die auf der Karl-Theodor-Straße in Richtung Bahnstraße unterwegs war.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 68-jährige Fahrerin des Golf wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Audi und der VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, die Kreuzung vorübergehend gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 20.000 Euro.

(Aktualisierung am 4.6. um 12:28 Uhr)

