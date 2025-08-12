Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Randalierer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 12.08.2025, gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die zuvor in einem Krankenhaus in der Neubronnstraße in Emmendingen randaliert hatte und zuletzt in der Kollmareuter Straße in bedrohlicher und aggressiver Art und Weise mit einer Metallstange unterwegs sei.

Den vor Ort eintreffenden Einsatzkräften hatte der Mann mit der Stange gedroht und eine Seitenscheibe des Streifenwagens eingeschlagen. Das daraufhin eingesetzte Pfefferspray zeigte sich nahezu wirkungslos.

Anschließend flüchtete der 29-Jährige in ein Wohnhaus und verbarrikadierte sich in einem dortigen Badezimmer.

Nachdem er zunächst auch dort randalierte, Wasserrohre aus der Wand riss und Gegenstände in Brand setzte, konnte er durch Einsatzkräfte überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen deutschen Staatsangehörigen handelt, hatte sich leicht verletzt und trug Schnittwunden davon, die er sich beim Einschlagen von Glasscheiben selbst zuzog.

Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

