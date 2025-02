Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geparkten Wagen beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Ein 72-Jähriger meldete der Polizei am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht im Stadtteil Hohenecken. Wie der Mann zu Protokoll gab, hatte er seinen Mercedes B-Klasse gegen 11 Uhr am Fahrbahnrand in der Burgherrenstraße geparkt. Als er zwei Stunden später zurückkam, fielen ihm Lack- und Streifschäden am vorderen Kotflügel des Pkw auf.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen des Seniors gefahren ist und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht hat. Weitere Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum in der Burgherrenstraße unterwegs waren und den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

