Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mountainbike gestohlen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mountainbike ist am Dienstag in der Bahnhofstraße gestohlen worden. Nach Angaben der Eigentümerin hatte ihr Sohn das Fahrrad am Morgen gegen 7.15 Uhr in Höhe des Bahnhofs abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er gegen 14 Uhr zurückkehrte, war das Bike verschwunden.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Rockrider mit schwarzem Rahmen und blauer Aufschrift. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Mountainbike zu schaffen gemacht hat, oder die Hinweise geben können, wer es jetzt benutzt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an die Polizeiinspektion 1 zu wenden. |cri

