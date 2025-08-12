PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Offenburg/Freiburg: Verfolgungsfahrt auf der BAB A5 - Fahrer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft Freiburg, des Polizeipräsidiums Offenburg und des Polizeipräsidiums Freiburg

Am Dienstagnachmittag, 12.08.2025, gegen 17 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Offenburg auf der BAB A5, kurz nach der Anschlussstelle Lahr, ein schwarzer Kleinwagen durch eine auffällige Fahrweise auf.

Beim Versuch das Fahrzeug auf einem nächstgelegenen Autobahnparkplatz anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale des Polizeifahrzeuges und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Bei einem weiterer Anhalteversuch im Bereich Ettenheim stoppte das Fahrzeug kurz und setzte seine Fahrt anschließend mit hoher Geschwindigkeit erneut in Fahrtrichtung Freiburg fort.

Während der Verfolgung hatten mehrere Streifenwagen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer den rückwärtigen Verkehr aufgestaut und damit dessen Geschwindigkeiten reduziert.

Weitere Einsatzfahrzeuge des Polizeipräsidiums Freiburg positionierten sich an den Autobahnausfahrten und im Bereich der Anschlussstelle Freiburg-Mitte.

In Höhe der Autobahnausfahrt Teningen konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und der 33-jährige Fahrer vorläufig festgenommen werden.

Der Mann deutscher Staatsangehörigkeit wurde bei der Festnahme durch Glassplitter der eingeschlagenen Fahrerscheibe leicht verletzt.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es zu Schussabgaben gegen das Fahrzeug. Es kam hierbei zu keinerlei Verletzungen oder Schädigung der Person.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben.

Die genauen Umstände und die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Aufgrund der weiteren polizeilichen Maßnahmen war die Autobahn zwischen Riegel und der Anschlussstelle Freiburg-Nord bis gegen 21 Uhr gesperrt.

Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur Schussabgabe übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

