Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung im Zug

Stuttgart (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen 19-jährigen Mann ist es am Sonntagmorgen (10.02.2025) in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen.

Zeugen beobachteten den 19-jährigen afghanischen Staatsangehörigen gegen 08:30 Uhr dabei, wie er durch den Zug lief und neben einer schlafenden 38-jährigen Reisenden Platz nahm. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann anschließend den Oberschenkel sowie den Intimbereich der französischen Staatsangehörigen berührt haben. Die geschädigte Frau vertraute sich bisherigen Informationen zufolge der Zugbegleiterin an, welche die Bundespolizei über den Sachverhalt informierte. Die eingesetzten Beamten trafen den 19-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Hierbei stellten die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher, welche der Tatverdächtige mit sich führte. Der 19 Jahre alte Mann muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell