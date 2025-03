Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: ABC1 Lehrgang auf Kreisebene beendet - 28 Kameraden lernen Umgang mit Gefahrstoffen

Kreis Soest (ots)

28 Kameraden der Feuerwehren aus dem Kreis Soest haben an einem 36-stündigen Modul 1 des ABC-Lehrgang auf Kreisebene teilgenommen. Aufgrund von Wartung- / und Umbauarbeiten im Rettungszentrum wurde der Lehrgang diesmal am Feuerwehr-Gerätehaus in Soest-Meckingsen durchgeführt.

Im theoretischen Teil der ABC-Ausbildung werden die Kameraden auf besondere Sichtweisen, eine umfassende und genau Erkundung und die Unterscheidung zwischen atomarer-, biologischer-, sowie chemischer Gefahren vorbereitet. In den ersten praktischen Einheiten wurden die Handhabung der verschiedenen Mess- und Prüfgeräte sowie Nachschlagewerke und Datenbanken geschult. Tiefergreifende praktische Einheiten folgen dann im "Modul 2" der ABC1 Ausbildung.

Besonders zu erwähnen ist, dass der Lehrgang trotz eines ABC-Einsatzes auf der Autobahn 44 im Bereich Anröchte bei dem viele Kräfte der ABC-Einheiten aus dem Kreis Soest eingebunden waren, uneingeschränkt stattfinden konnte. Dies stellt das Engagement der Ausbilder und die Notwendigkeit der Ausbildung von Einsatzkräften in dieser Thematik nochmal heraus.

Folgende Kameraden haben mit Erfolg die schriftliche Prüfung abgelegt: Maria Argyriou (Feuerwehr Lippstadt), Uwe Auster (Feuerwehr Erwitte), Andreas Bendler (Feuerwehr Lippstadt), Annika Bokelmann (Feuerwehr Rüthen), Ciro Giovanni Carfagna (Werkfeuerwehr Hella), David Danne-Rasche (Feuerwehr Ense), Elena Dransmann (Feuerwehr Erwitte), Hagen Duchardt (Feuerwehr Rüthen), Markus Fricke (Feuerwehr Soest), Tim Frederik Golub (Feuerwehr Werl), Georg Graßkemper (Feuerwehr Anröchte), Stefan Holle (Feuerwehr Möhnesee), Janine Judith (Feuerwehr Bad Sassendorf), David Kacmierczak (Feuerwehr Lippetal), Chris Marrenbach (Feuerwehr Anröchte), Tobias Neuperger (Feuerwehr Ense), Melvin Nikolic (Feuerwehr Lippstadt), Pascal Nolte (Feuerwehr Wickede), Robin Pape (Feuerwehr Welver), Marius Risse (Feuerwehr Anröchte), Andre Roer (Feuerwehr Erwitte), Kai Schneider (Feuerwehr Werl), Kai-Nico Schnell (Feuerwehr Wickede), Daniel Schröder (Feuerwehr Warstein), Marcel Siebert (Feuerwehr Möhnesee), Jörg Sprenger (Feuerwehr Warstein), Melvin Vogt (Feuerwehr Lippetal), Christian Voswinckel (Feuerwehr Soest).

Ausbilder:

Thomas Bernhofer, Andreas Bräker, Dirk Schmidt (alle Feuerwehr Anröchte), Dominik Müller (Feuerwehr Rüthen), Heinrich Wilhelm Kroll, Julian Kurtz (beide Feuerwehr Soest), Raphael Schröder, Björn Parl (beide Feuerwehr Lippetal), Jan Rhäsa (Feuerwehr Lippstadt).

Wir wünschen allen Teilnehmern herzlichen Glückwunsch zum bestandenen "ABC1 - Modul 1" und immer ein sicheres Handeln im Umgang mit Gefahrstoffen.

