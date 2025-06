Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln +++ Auffahrunfall +++ Alkoholisiert in die Seitenschutzplanke

Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag den 12.06.2025 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland gegen 21:14 Uhr einen 22-jährigen Bremerhavener, der zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Überseehäfen und -Zentrum mit seinem Pkw der Marke FIAT liegengeblieben war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Bremerhavener unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Geestland/BAB27. Am Donnerstag den 12.06.2025 ereignete sich gegen 16:15 Uhr an der Anschlussstelle Debstedt der BAB27 ein Auffahrunfall. Hierbei beabsichtigte ein 24-jähriger Geestländer auf die Landesstraße (L120) einzubiegen und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 61-jährige, dahinterfahrende Geestländer zu spät, sodass er mit seinem Toyota auf den Opel auffuhr. Der 24-jährige Geestländer wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

Schwanewede/BAB27. Am Donnerstag 12.06.2025 ereignet sich auf der BAB27 in Höhe der Anschlussstelle Ihlpohl gegen 23:45 Uhr ein Unfall in Fahrtrichtung Walsrode. Hierbei verlor ein 47-jähriger aus Schwanewede die Kontrolle über seinen Pkw FORD und prallte in die Seitenschutzplanke. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Zudem ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promilel. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Gesamtschaden wird auf 21.000 Euro geschätzt.

