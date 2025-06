POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Nordholz - Fahrzeug erheblich beschädigt - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Otterndorf. Bereits am vergangenen Samstag (07.06.2025) kam es in den Abendstunden an einem Pavillion am Park am Süderwall in Otterndorf zu einem Feuer. Der Pavillion wurde durch dieses Feuer vollkommen zerstört. Ermittelt wird in diesem Fall wegen Brandstiftung. Wir bitten daher Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, sich ...

mehr