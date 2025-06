POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der L135 zwischen Nordholz und Altenwalde - Vollsperrung

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Bereits am vergangenen Donnerstag (05.06.2025) kam es in der Gorch-Fock-Straße in Cuxhaven gegen 12:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines dunkel-blauen Mini-Coopers soll hierbei mit dem Außenspiegel eines geparkten schwarzen Audi kollidiert sein. Die Fahrerin hatte danach die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den ...

mehr