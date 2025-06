POL-HA: Kinder werfen Steine auf fahrendes Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Montagabend (02.06.2025) in Hohenlimburg ein 61-jähriger Hagener schwer verletzt. Gegen 19.45 Uhr geriet er mit einem 29-jährigen Mann in der Lievinstraße in Streit. Ersten Erkenntnissen zufolge ging es dabei um ...

mehr