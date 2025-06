Polizei Hagen

POL-HA: Drei Tatverdächtige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig festgenommen

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Nacht auf Montag (02.06.2025) nahmen Polizeibeamte im Hochschulviertel drei Männer wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls vorläufig fest. Gegen 03.45 Uhr wurde ein ziviles Streifenteam der Hagener Kripo an der Kreuzung der Feithstraße auf drei Autos aufmerksam. Diese kamen von der Autobahn 46 und fuhren über die Feithstraße auf den Parkplatz an der Bredelle. Dabei missachteten alle drei Fahrzeuge eine rote Ampel. Auf dem Parkplatz gelang es den Beamten, eines der Autos anzuhalten und den Fahrer sowie die drei Mitfahrer zu kontrollieren. Die beiden weiteren Fahrzeuge hielten im hinteren Bereich des Parkplatzes und die Insassen flüchteten in eine unbekannte Richtung. Eine Fahndung, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, verlief ohne Erfolg. In den abgestellten Autos fanden die Polizisten mehrere Stromkabel, Buntmetall und Baumaschinen. Weil sich in den Fahrzeugen auch Einbruchswerkzeug und Handschuhe befanden, ist derzeit davon auszugehen, dass es sich bei den aufgefundenen Gegenständen um Diebesgut handelt. Die Einsatzkräfte stellten die drei Autos sicher. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 36, 23 und 17 Jahren nahmen sie vorläufig fest. Gegen den 36-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

