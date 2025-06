Polizei Hagen

POL-HA: Nach Bedrohung in Kiosk betrunken mit Auto gefahren

Hagen-Boele (ots)

In der Voerder Straße bedrohte ein Hagener am Montag (02.06.2025) gegen 21 Uhr einen Kiosk-Mitarbeiter. Der 26-Jährige weigerte sich zuvor, dem 41-Jährigen Zigaretten zu verkaufen. Grund dafür sei die Alkoholisierung des Hageners gewesen. Nach der Weigerung sei der Mitarbeiter mit der Aussage bedroht worden, dass der 41-Jährige in zehn Minuten wiederkommen würde. Der 26-Jährige würde dann sehen, "was er davon hat". Dann fuhr er mit einem Auto davon, konnte jedoch durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden.

Auch auf die Polizisten machte der Hagener einen alkoholisierten Eindruck. Er war distanzlos, unruhig, redselig und schwankte stark. Der Mann stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, brauchte jedoch fünf Versuche, da er unkonzentriert war und nicht lange genug in das Gerät pustete. Erst nach mehrfachen Erklärungen schaffte es der 41-Jährige schließlich, den Test durchzuführen. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,8 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher und fertigten Strafanzeigen wegen Bedrohung und aufgrund der Trunkenheitsfahrt. Hinsichtlich des Konfliktes in dem Kiosk zeigte sich der 41-Jährige einsichtig und kooperativ. Er suchte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seine Wohnanschrift eigenständig und unverzüglich auf. (arn)

