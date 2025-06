Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Simson-Treffen in Flurstedt - gut besucht

Apolda (ots)

Am 31.05.2025 von 10:00 Uhr - 17:00 Uhr fand das alljährliche Simson-Treffen in Flurstedt statt. Eine hohe Besucher - und Teilnehmerzahl prägten diese Veranstaltung. Durch die Polizei wurden Kontrollstellen aufgebaut und stichprobenartig Veranstaltungsteilnehmer mit ihren Zweirädern kontrolliert. Im Fazit ist festzuhalten, dass die meisten Teilnehmer vorbildlich und ohne Beanstandungen ihre Zweiräder führen. Die Polizei leitete an diesem Tag insgesamt 4 Straf - und 4 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, die vor allem die Manipulation am Zweirad betreffen und einhergehend mit einer Leistungssteigerung verbunden sind.

