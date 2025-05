Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzte Businsassen

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr befuhr ein Linienbus die Ernst- Thälmann-Straße in Fahrtrichtung Schopenhauer Straße. An der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße missachtete ein Pkw die Vorfahrt, so dass der 49-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Dadurch verletzten sich zwei Mitfahrer im Bus leicht. Es handelte sich hierbei um einen 56-jährigen Weimarer und um einen weiteren Mann, dessen vollständige Personalien derzeit noch ermittelt werden müssen. Zum Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grünen Pkw mit LDS- Kennzeichen handelte. Hinweise zum Fahrer liegen nicht vor. Hinweise erbittet die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

