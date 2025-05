Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Kollision geflüchtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Nach einer Kollision mit einem geparkten Pkw ist der Verursacher verpflichtet, den Eigentümer zur Schadensregulierung zu kontaktieren. Ist dies nicht möglich, muss die Polizei verständigt werden. Andernfalls begeht er oder sie eine Straftat. Der Verursacher eines Parkplatzunfalls in der Köstritzer Straße auf dem Parkplatz des Bades am vergangenen Donnerstag wird nun im Rahmen eines Strafverfahrens gesucht. Zwischen 11:45 Uhr und 17:45 Uhr fuhr dieser gegen einen geparkten Mercedes und verursachte Schäden an der rechten Fahrzeugseite in Höhe von circa 1.000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Saale-Holzland-Kreis zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0137839/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell