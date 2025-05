Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrten unter Alkohol gestoppt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla/Hermsdorf: Die falsche Entscheidung, um nach einem langen Männertag nach Hause zu kommen, traf in Kahla ein 47-jähriger Mann. Er setzte sich kurz nach Mitternacht auf sein E-Bike und wurde in der Rollestraße von der Polizei kontrolliert. Da er einen Wert über zwei Promille pustete, war die Radfahrt sofort beendet und führte im Streifenwagen weiter in Richtung Krankenhaus, wo eine Blutentnahme durchgeführt worden ist. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ist eingeleitet worden. Aber auch eine Frau konnte durch die Polizisten im Straßenverkehr angetroffen werden, die ihr Fahrzeug mit zu viel Alkohol am Steuer führte. Am Vorabend, Donnerstag gegen 20 Uhr wurde sie in Hermsdorf kontrolliert und ihr anschließend die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund der knapp ein Promille hat die 65-Jährige eine empfindliche Geldbuße und ein Fahrverbot zu erwarten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell