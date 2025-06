Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergiebige Verkehrskontrolle

Apolda (ots)

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr stellten Polizeibeamte in der Utenbacher Straße / Dornburger Straße in Apolda einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, welcher nach erfolgten Drogenvortest unter dem Einfluss von Methamphetamin stand. Außerdem konnte in seiner mitgeführten Umhängetasche, 4 Cliptütchen mit einer weißen pulvrigen Substanz aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen flüchtete der 19-jährige. Hier schmiss er sein Fahrzeug vor die Füße eines Beamten, welcher leicht am Knie verletzt wurde. Im Rahmen der Nacheile konnte der junge Mann kurze Zeit später gestellt werden. Hier stritt der Mann vehement ab, dass die Clipttütchen seine sind. Durch Zufall fuhr eine weitere Person mit einem E-Scooter den Kontrollort an. Hier soll es sich um den Besitzer der Clipttütchen handeln. Der 18-jährige Deutsche wurde daraufhin kontrolliert. Auch diese Person stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach erfolgter Belehrung gab die Person an, dass es sich bei dem Pulver um seine verschreibungspflichtigen Medikamente handle, die er mit einem Mörser zerkleinerte. Weiterhin war das Pulver mit Benzin versetzt. Beide Männer erwartet mehrere Straf - und Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Dabei handelt es sich um die Verstöße Herstellung von Amphetamin in nicht geringer Menge; Fahren unter Einfluss berauschender Mittel, fahrlässige Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Konsumcannabisgesetz.

