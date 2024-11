Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Montag (11.11.2024), in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.35 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Siedlerweg. Nach derzeitigem Stand wurde Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Innenstadt - Am Samstag (09.11.2024), in der Zeit von 00.00 bis 09.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unerlaubten Zutritt zu einem Anbau eines Kinos im Unteren Graben. Der oder die Täter entwendeten einen Schlüsselbund. In der darauffolgenden Nacht versuchten sich die Täter Zutritt zum Kino zu verschaffen. Dies misslang, da bereits neue Türschlösser verbaut waren.

Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein niedriger Beuteschaden. Es entstand ein Sachschaden von rund 450 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den oder die unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

- Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

- Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

- Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

