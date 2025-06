Polizei Hagen

POL-HA: 29-jähriger Tatverdächtiger nach schwerer Körperverletzung in Hohenlimburg festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Montagabend (02.06.2025) in Hohenlimburg ein 61-jähriger Hagener schwer verletzt. Gegen 19.45 Uhr geriet er mit einem 29-jährigen Mann in der Lievinstraße in Streit. Ersten Erkenntnissen zufolge ging es dabei um die Abwicklung eines Rollerkaufs. Bei der Auseinandersetzung schlug der 29-Jährige dem 61-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Spezialklinik. Der Angreifer flüchtete, konnte aber durch schnell eintreffende Polizeibeamte im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

