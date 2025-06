Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Fahrzeugführer dürfen die Fahrt nicht fortsetzen

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Dienstag (10.06.2025) kontrollierten um 08:15 Uhr Kräfte des Polizeikommissariats Geestland einen 32-jährigen Lkw-Fahrer aus Brake. Dieser händigte seinen Führerschein aus, bei dessen Überprüfung auffiel, dass dieser nicht mehr gültig ist. Dem Fahrzeugführer war die deutsche Fahrerlaubnis vor geraumer Zeit entzogen worden und der in einem EU-Nachbarland neu ausgestellte Führerschein hatte in Deutschland keine Gültigkeit. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Schwanewede/BAB27. Am Dienstagnachmittag kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 14:30 Uhr einen 44-jährigen aus Hannover, welcher die BAB27 mit seinem PKW befahren hatte. Der Fahrzeugführer händigte zwar einen Führerschein aus, jedoch hatte dieser seine Gültigkeit verloren, da ihm die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lamstedt. Heute Nacht wurde gegen 02:30 Uhr im Bereich der Straße Zuschlag in Lamstedt ein 24-jähriger Hemmoorer mit einem PKW kontrolliert. Er war den Beamten bereits bekannt, da gegen den Mann ein Fahrverbot aufgrund einer Ordnungswidrigkeit vorliegt. Die Weiterfahrt wurde nun erneut untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell