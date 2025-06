Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Donnerstag (05.06.2025) kam es in der Gorch-Fock-Straße in Cuxhaven gegen 12:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines dunkel-blauen Mini-Coopers soll hierbei mit dem Außenspiegel eines geparkten schwarzen Audi kollidiert sein. Die Fahrerin hatte danach die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Der Audi erlitt hierbei einen Schaden im niedrigen, vierstelligen Eurobereich. Ein Kennzeichen des Mini-Cooper konnte leider nicht abgelesen werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW oder der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

