Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit 6000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit ihrem BMW befuhr am Dienstag, 12.08.2025 gegen 07.30 Uhr eine 21 Jahre alte Frau die B518 von Wehr kommend in Fahrtrichtung Schopfheim. Auf Höhe der Einmündung nach Eichen kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier befuhr sie den Grünstreifen, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild, bevor sie gegenlenkte und auf der Gegenfahrbahn an eine Schutzplanke prallte. Die 21-Jährige blieb unverletzt. An ihrem BMW entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Leitpfosten, Verkehrszeichen und Flur kann noch nicht beziffert werden.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell