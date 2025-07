Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Ottenstein, Textilstraße;

Unfallzeit: 28.07.2025, 16.00 Uhr;

Einen schwarzen Dodge angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Ahaus-Ottenstein. Das Auto stand am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Textilstraße. Dort beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug vorne rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Während dieses Zeitraumes befand sich der Besitzer des Dodge im Markt. Nach eigenen Angaben hörte er von dort eine Alarmanlage, die außerhalb des Gebäudes ausgelöst wurde. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell