Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Pedelecs entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Gasthausplatz, Südwall, Osterstraße, Herzogstraße, Barloer Weg;

Tatzeit: zwischen 27.07.2025, 18.50 Uhr, und 28.07.2025, 10.30 Uhr;

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag kam es im Stadtgebiet Bocholt zu mehreren Diebstählen von Fahrrädern und Pedelecs. Am Sonntagnachmittag entwendeten die unbekannten Täter vor einem Drogeriemarkt am Gasthausplatz ein schwarzes Trekkingrad der Marke Rose sowie ein blaues Pedelec der Marke Gazelle Arroyo. Im Verlauf des Montagvormittags stahlen die Diebe an der Osterstraße ein weiteres Pedelec der Marke Gazelle. Auch in der Straße Südwall wurde ein Pedelec dieser Marke entwendet. In der Herzogstraße verschwand zudem ein schwarzes Trekkingrad der Marke Rose. Ein weiteres Pedelec der Marke Gazelle wurde vor dem Krankenhaus am Barloer Weg gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell