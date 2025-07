Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in leerstehendes Gebäude

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Lindenstraße;

Tatzeit: zwischen 24.07.2025, 12.00 Uhr, und 28.07.2025, 14.40 Uhr;

In ein leerstehendes Gebäude eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Heiden. Um in das Objekt an der Lindenstraße zu gelangen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagmittag und Montagnachmittag. Nach ersten Angaben flohen die Einbrecher ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell