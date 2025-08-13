Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit einer leicht verletzten Person und 11000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Hebelstraße befuhr am Dienstag, 12.08.2025 gegen 09.45 Uhr eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Renault in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Schillerstraße übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision kippte der Renault auf die Seite und kam zum Liegen. Dabei verletzte sich die 66-Jährige leicht und musste durch die Feuerwehr Rheinfelden aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der ebenfalls 66 Jahre alte Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Renault 6000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rheinfelden mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

