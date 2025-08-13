PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall mit einer leicht verletzten Person und 11000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Die Hebelstraße befuhr am Dienstag, 12.08.2025 gegen 09.45 Uhr eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem Renault in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Schillerstraße übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Peugeot, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Durch die Kollision kippte der Renault auf die Seite und kam zum Liegen. Dabei verletzte sich die 66-Jährige leicht und musste durch die Feuerwehr Rheinfelden aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde sie durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der ebenfalls 66 Jahre alte Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Renault 6000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Rheinfelden mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:36

    POL-FR: Schopfheim: Unfall mit 6000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit ihrem BMW befuhr am Dienstag, 12.08.2025 gegen 07.30 Uhr eine 21 Jahre alte Frau die B518 von Wehr kommend in Fahrtrichtung Schopfheim. Auf Höhe der Einmündung nach Eichen kam sie aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier befuhr sie den Grünstreifen, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrsschild, bevor sie gegenlenkte und auf der Gegenfahrbahn an eine Schutzplanke ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:37

    POL-FR: Freiburg-Altstadt: Versuchter Raub auf Straße - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 09.08.2025, wurde ein 58-jähriger Mann gegen 4:30 Uhr im Bereich der Schnewlinbrücke in Freiburg von einem Unbekannten angegriffen. Der Geschädigte habe sich laut eigenen Angaben zu Folge auf der linken Seite der Brücke befunden und wurde unvermittelt von einem unbekannten Täter mittels einer Holzkiste angegriffen. Dabei wurde ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 23:38

    POL-FR: Emmendingen: Randalierer vorläufig festgenommen

    Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 12.08.2025, gegen 18.30 Uhr wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die zuvor in einem Krankenhaus in der Neubronnstraße in Emmendingen randaliert hatte und zuletzt in der Kollmareuter Straße in bedrohlicher und aggressiver Art und Weise mit einer Metallstange unterwegs sei. Den vor Ort eintreffenden Einsatzkräften hatte der Mann mit der Stange gedroht und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren