Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz der Polizei in Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Am Montag (11.08.) war es zum wiederholten Male so weit: uniformierte und zivile Polizeikräfte der Kreispolizeibehörde führten einen Sondereinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Neusser Innenstadt und rund um den Stadtgarten durch.

Zunächst wurden durch die uniformierten Kräfte offensiv verdächtige Personen rund um den Marienkirchplatz und Bahnhof kontrolliert. Hierbei wurden einige Platzverweise ausgesprochen und zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Diese bedankten sich unter anderem auch für die stetige und zahlreiche Präsenz der Polizei und deren fortwährender Arbeit. Im späteren Verlauf konnten Polizeibeamte gegen 17:00 Uhr im Bereich des Stadtgartens einen möglichen Drogendeal beobachten. Der 37-jährige mutmaßliche Verkäufer und der 44-jährige Käufer wurden im Anschluss einer Kontrolle unterzogen. Das beim mutmaßlichen Käufer aufgefundene Betäubungsmittel, augenscheinlich Kokain, wurde sichergestellt. Beide Neusser wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun in Strafverfahren wegen Erwerb und Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Gegen den 37-Jährigen wurde zusätzlich ein Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen. Bei einer weiteren großangelegten Kontrolle verdächtiger Personen trafen die Beamten gegen 19:45 Uhr auf einen 25-jährigen Mann aus Xanten. Dieser war im Bereich des Europadamms mit einem Pedelc unterwegs und konnte keine nachvollziehbaren Angaben zu seinem Aufenthalt, der Herkunft des Fahrrades und dessen Eigentümer machen. Da dies unter anderem den Verdacht des vorherigen Diebstahls des Rades aufkommen ließ, wurde es sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. Der Mann wurde ebenfalls nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Kontrollen führten zusätzlich zu den getroffenen Maßnahmen zur weiteren Erkenntnisgewinnung. Diese Informationen werden nun ausgewertet und in weitere Einsatzplanungen und Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit einbezogen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss wird auch weiterhin ihre Kontrollen in der Innenstadt und um den Stadtgarten herum beibehalten, zum Teil in kleineren Streifen, als auch in groß angelegten Einsätzen, für noch mehr Sicherheit in Neuss.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

