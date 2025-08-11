Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Dormagen

Dormagen (ots)

Über ein gekipptes Fenster haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung an der Kieler Straße in Horrem verschafft. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem ein Mobiltelefon und Tabak. Die Tat ereignete sich am Sonntag (10.08.), in der Zeit von 10:45 bis 11:15 Uhr.

Durch einen Kellerlichtschacht gelangten Einbrecher in der Zeit von Freitag (08.08.), 15:00 Uhr, bis Sonnatg (10.08.), 15:00 Uhr, in ein Reihenhaus am Biggeweg in Hackenbroich. Die Täter hatten zunächst die Befestigung des Lichtschachtgitters gelöst und anschließend das darunterliegende Fenster aufgehebelt. In den Wohnräumen öffneten die Eindringlinge zahlreiche Schubladen und Schränke. Erkenntnisse zur möglichen Beute lagen zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell