Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Grevenbroich (ots)

Fahrradfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw.

Dieser entfernt sich von der Unfallörtlichkeit.

Am Freitag (08.08.) beabsichtigte eine 17-jährige Radfahrerin aus Grevenbroich gegen 13:10 Uhr, von der Könensgasse auf die Poststraße abzubiegen. Hierbei stieß sie nach ersten Erkenntnissen mit einem querenden Pkw, vermutlich kleiner weißer Kastenwagen, zusammen und stürzte.

Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss in Richtung Grevenbroicher Straße.

Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich sucht für eine genaue Rekonstruktion des Zusammenstoßes nun den möglichen unfallbeteiligten Pkw und Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

