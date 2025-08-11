PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Grevenbroich (ots)

Fahrradfahrerin stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw.

Dieser entfernt sich von der Unfallörtlichkeit.

Am Freitag (08.08.) beabsichtigte eine 17-jährige Radfahrerin aus Grevenbroich gegen 13:10 Uhr, von der Könensgasse auf die Poststraße abzubiegen. Hierbei stieß sie nach ersten Erkenntnissen mit einem querenden Pkw, vermutlich kleiner weißer Kastenwagen, zusammen und stürzte.

Das Fahrzeug entfernte sich im Anschluss in Richtung Grevenbroicher Straße.

Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich sucht für eine genaue Rekonstruktion des Zusammenstoßes nun den möglichen unfallbeteiligten Pkw und Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren