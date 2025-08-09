Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (08.08./09.08) kam es gegen Mitternacht im Bereich der Rilkestrasse zu einem Messerangriff. Ein 21-jähriger aus Leverkusen verletzte dabei nach ersten Erkenntnissen im Rahmen eines zunächst verbalen Konflikts das ebenfalls 21- jährige Opfer aus Neuss. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Gesuchte in Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Der Verletzte wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach anfänglicher Lebensgefahr ist sein Zustand derzeit stabil.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Leitung des PP Düsseldorf hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Derzeit suchen Einsatzkräfte nach der Tatwaffe, die der Beschuldigte nach derzeitigem Erkenntnisstand bei seiner Flucht weggeworfen haben soll.

Er wird noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

