Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte setzen Sperrmüll in Brand

Dormagen (ots)

Gegen 00:10 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08.08.) haben Unbekannte an der Hauptstraße in Delhoven Sperrmüll in Brand gesetzt. Dabei wurde das Fenster eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Durch die Hitze der Flammen entstanden Risse in der Scheibe.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzte gab es nicht. Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell