Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 18-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall, 15-Jähriger in Lebensgefahr

Meerbusch

Während der Streifenfahrt haben Polizeibeamte am Freitagmorgen (08.08.) gegen 04:10 Uhr auf der L30 einen durch einen Unfall vollständig zerstörten blauen VW Polo aufgefunden. Trümmerteile des Fahrzeuges befanden sich in einer langgezogenen Rechtskurve etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Meerbusch. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen, wobei bei dem Fahrer, einem 18-jährigem Korschenbroicher, lediglich der Tod festgestellt werden konnte. Der offenbare Beifahrer, 15 Jahre alt und ebenfalls aus Korschenbroich, war schwerstverletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht Lebensgefahr.

Da es sich offenbar um einen so genannten Alleinunfall handelte und vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob sich weitere Insassen im Fahrzeug befunden haben könnten, wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach weiteren Personen gesucht. Es wurden jedoch keine gefunden.

Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden noch vor Ort vom zuständigen Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und vorherigem Konsum berauschender Mittel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und mit einem Baum kollidiert sein.

Die Unfallaufnahme, für deren Dauer die L30 komplett gesperrt war, erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams.

Das Verkehrskommissariat sucht etwaige Zeugen des Unfalls.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

