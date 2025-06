Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Niederorschel (ots)

Am 20.06.2025 gegen 15:10 Uhr kam es in Niederorschel, Unterer Steinweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 56- jähriger Fahrzeugführer missachtete die Vorfahrt des bevorrechtigten 17-jährigen Kradfahrers, welcher in der Folge stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Kradfahrer wurde zur ärztlicehn Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand an beiden Fahrzeugen unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

