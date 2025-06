LPI-NDH: Rasenmäher gestohlen

Großwerther (ots) - Mit seinem Fahrrad befuhr ein Kind am Donnerstag den rechten Gehweg der Dorfstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Als der Mountainbike-Fahrer beabsichtigte zwischen abgeparkten Fahrzeugen auf die Straße zu fahren, stieß er beim Vorbeifahren gegen 18 Uhr gegen ein abgestelltes Fahrzeug. In der Folge kam das Kind zu Fall und wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr