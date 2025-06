Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Raddiebstahl aus Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Mit erstaunlicher Dreistigkeit hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, ein hochwertiges Fahrrad aus einem Geschäft in der Gerhart-Hauptmann-Straße entwendet. Der Mann begab sich am Abend in den Fahrradladen und täuschte ein Kaufinteresse vor. Doch stattdessen hatte der Unbekannte diebische Absichten - er verließ das Geschäft mit dem hochwertigen Fahrrad und fuhr von der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Van-der-Foehr-Damm davon. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrraddieb nicht mehr festgestellt werden. Bei dem erbeuteten Fahrrad handelt es sich um ein grünes Mountainbike des Herstellers Cube im mittleren vierstelligen Wert.

Der unbekannte Fahrraddieb konnte wie folgt beschrieben werden: - etwa 20 Jahre alt - ca. 1,85 m groß - braune Haare - Bekleidung: dunkler Pullover und Jeans.

Wer kann Hinweise geben? Wem ist der Unbekannte mit dem entwendeten grünen Mountainbike aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0158100

